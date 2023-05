Made in Italy, arrivano il liceo e la giornata nazionale

Maggio 18, 2023

Decreto Made in Italy atteso per la prossima settimana all’esame del Consiglio dei ministri. Il testo (47 articoli) introduce diverse novità: dal rifinanziamento della Nuova Sabatini a misure di incentivazione del design e dell’ideazione estetica, dall’annunciato nuovo fondo sovrano al sostegno all’imprenditorialità femminile, alle filiere del legno, dell’arredo e del tessile, fino a disposizioni per l’approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica. Nella bozza anche il liceo del Made in Italy e la ‘Giornata nazionale del Made in Italy’, il 15 aprile, per “celebrare la creatività e l’eccellenza italiana”.