Marcello Conigliaro (Pro Rettore Università internazionale di Gorazde): “Stiamo iniziando una nuova avventura all’insegna del metaverso delle culture del Mediterraneo”

Dicembre 20, 2022

“Stiamo iniziando una nuova avventura all’insegna del metaverso, questo luogo fantastico dove è possibile ricreare il mondo naturale in un mondo digitale correggendo, laddove possibile alcune storpiature del mondo reale. Proponiamo quindi, dalla generazione di un metaverso delle culture del Mediterraneo in modo che esista un luogo nel mondo digitale in cui vengono rappresentate le identità culturali, stili modi di vivere e le antropologia tipiche del nostro bacino del mediterraneo”così Marcello Conigliaro Pro Rettore Università internazionale di Gorazde