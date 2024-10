Migranti, Cdm approva decreto: cosa cambia

22 Ottobre 2024

Il Cdm ha approvato il decreto legge Migranti sui Paesi sicuri e ha modificato l’elenco, con un provvedimento adottato dopo la bocciatura dei primi trattenimenti di migranti in Albania. Con il decreto diventa “fonte primaria l’indicazione dell’elenco di 19 Paesi sicuri sugli originali 22: abbiamo tenuto conto dell’integrità territoriale ed escluso Camerun, Colombia e Nigeria”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Il giudice può disapplicare un atto amministrativo se lo ritiene illegittimo ma lo può fare incidenter tantum, senza abrogarlo. Semplicemente non lo applica. Questo non vale per la fonte primaria, nel momento in cui un elenco di Paesi sicuri viene inserito in una legge il giudice non può disapplicare la legge”, ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Il giudice, se ritiene che la legge sia incostituzionale, può fare ricorso alla Corte, quindi tenderei a escludere che possa disapplicarla”, ha aggiunto.