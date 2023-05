Maggio 4, 2023

”Non posso accettare che il ministro di un altro Paese insulti l’Italia”. Perché quello del ministro degli Esteri francese Darmanin ”non è solo un attacco al presidente del Consiglio, al governo, ma è un attacco all’Italia” definita ”incompetente” nella gestione della crisi dei migranti. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.