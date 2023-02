Febbraio 8, 2023

Your browser does not support the video tag.

Mutui, prorogata al 30 giugno 2023 la scadenza per l’invio delle domande per accedere al Fondo Garanzia prima casa per le giovani coppie, gli under 35 o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori. Lo prevede un emendamento al Milleproroghe: la garanzia è concessa nella misura del 50% della copia capitale.