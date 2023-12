Natale, oltre 5 milioni di italiani al ristorante

Dicembre 23, 2023

Your browser does not support the video tag.

Saranno 5,4 milioni gli italiani, ma non mancano anche i turisti stranieri, che sceglieranno di festeggiare il Natale in uno dei 90.000 ristoranti del Paese aperti il 25 dicembre. Il dato è in crescita del 10,2% rispetto al Natale 2022. Sono alcuni dei dati diffusi da Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, secondo cui il pranzo di Natale al ristorante farà registrare una spesa complessiva di 400 milioni di euro, il 15% in più rispetto all’anno precedente.