Paolo Rossi, dal 4 luglio mostra al Salone d’Onore del Coni

Maggio 7, 2022

Il presidente del Coni Giovanni Malagò durante il Consiglio Nazionale tenutosi nel Salone d’Onore ha comunicato che “il 4 luglio sarà inaugurata al Coni la mostra dedicata a Paolo Rossi, che rimarrà aperta per dieci giorni, al Salone d’Onore”.