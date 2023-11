Papa Francesco: “Nelle guerre c’è sempre la sconfitta del prezzo pagato”

Novembre 2, 2023

Basta morti nelle guerre che sono sempre una “sconfitta”. Non c’è mai una “vittoria totale, dietro c’è la sconfitta del prezzo pagato”. Il Papa, celebrando la messa al cimitero militare di Roma per la commemorazione dei defunti, ha avviato una riflessione sulle guerre dei giorni nostri . “Non potevo non pensare alle guerre di oggi. Anche oggi – ha osservato con dolore il Papa nella breve omelia a braccio – quanti giovani e non giovani nelle guerre del mondo. Anche quelle più vicino a noi, in Europa . Quanti morti , si distrugge la vita senza coscienza di questo”.