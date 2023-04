Pasqua 2023, oltre 6 milioni al ristorante: spesa per 400 milioni

Aprile 7, 2023

Saranno 6,4 milioni gli ospiti dei ristoranti italiani per Pasqua 2023 per una spesa complessiva che sfiorerà i 400 milioni di euro. E’ quanto stima l’Ufficio studi di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi. Tra i clienti attesi nelle sale dei ristoranti italiani, la maggior parte è composta da residenti (65%), il 28,2% da turisti provenienti da altre città della Penisola, mentre il 6,8% da visitatori stranieri.

Per l’occasione, il 68,2% dei ristoranti prevede un menù degustazione composto da 6 portate a un prezzo medio di 62 euro bevande incluse. Il restante 31,9% offrirà, invece, un menù a la carte a un prezzo medio di 55 euro per tre portate (bevande escluse). Tra i primi piatti, ad esempio, sarà la pasta fresca a farla da padrone: tagliatelle, ravioli e lasagne saranno i protagonisti della tavola. Tra i secondi non mancherà ovviamente l’agnello, mentre per il fine pasto, oltre ai dolci della tradizione (pastiera, cassata, colomba etc.), andranno per la maggiore anche le mousse, la bavarese o il millefoglie.