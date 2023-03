Pasqua: Federalberghi, 12 mln in viaggio, 95,6% in Italia vince bel Paese

Marzo 31, 2023

“Sono piacevolmente sorpreso dai risultati della nostra indagine sulla Pasqua: ancora una volta i nostri concittadini dimostrano di privilegiare l’Italia come destinazione della propria vacanza. Non dobbiamo mai dimenticare che gli italiani sono il nostro primo mercato, e merita grande attenzione”. Così il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, alla luce della ricerca realizzata per la Federazione da ACS Marketing Solutions commenta i dati relativi al movimento degli italiani in occasione delle festività pasquali.