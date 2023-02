Febbraio 28, 2023

“Lavoriamo per la massima unità del partito, la responsabilità è quella di tenere insieme la comunità democratica”. Lo ha detto Elly Schlein, al Nazareno. “C’è bisogno di lavorare tutti e tutte per il rilancio, di organizzare l’opposizione sia in Parlamento che nel Paese. Tenere insieme la comunita è fondamentale senza rinunciare a una linea politica chiara e comprensibile” ha affermato.