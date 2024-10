Port Days, Di Blasio (AdSPMAS): “Vogliamo far conoscere il mondo portuale attraverso gioco, cultura e confronto”

4 Ottobre 2024

“Questa iniziativa è una grande festa in cui si vanno ad alternare momenti di gioco negli spazi del porto, come ad esempio il waterfront, nel nostro caso di oggi, a momenti di formazione, momenti di divulgazione, momenti di conoscenza dei mezzi anche nautici, di tutte quelle forze dell’ordine che lavorano per quell’aspetto di sicurezza della navigazione o di sicurezza dei commerci, una comunità istituzionale che lavora a favore del porto. Si vuole far comprendere che siamo attraverso il gioco, la musica, la cultura e il confronto”. Lo ha detto Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia – AdSPMAS, a margine della giornata di presentazione ai media dei Port Days, manifestazione realizzata in coordinamento con Assoporti e patrocinata dai Comuni di Venezia e Chioggia, che tra il 4 e il 6 ottobre proporrà a studenti, residenti, operatori del porto e curiosi un ricco programma di attività finalizzate ad approfondire la conoscenza del mondo portuale veneto e programmate a Venezia centro storico, Marghera e Chioggia.