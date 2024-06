Pratolongo (Heineken): “Obiettivo restare sotto i 3 litri di consumo entro il 2030”

6 Giugno 2024

“Dal 2010 in Italia ridotti di oltre la metà i consumi di acqua”. Lo ha detto Alfredo Pratolongo, direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di Heineken Italia che ha annunciato i dati sul risparmio idrico dell’azienda durante il convegno organizzato in partnership con Agronetwork e Confagricoltura ‘Water Management nell’agroindustria – per una gestione responsabile delle risorse’, tenutosi nella Sala della Protomoteca, in Piazza del Campidoglio a Roma.