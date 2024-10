Pril, Benedetta Parodi: “Io e Pril Excellence 5in1 Caps abbiamo la stessa filosofia: ci facilitiamo la vita”

23 Ottobre 2024

“Sono felicissima di essere testimonial di Pril Excellence 5in1 Caps, anche perché abbiamo la stessa filosofia, io e queste meravigliose caps, quella di facilitarci la vita. Io lo faccio in cucina con ricette veloci capsule super innovative lo fanno facilitando il ‘dopo cucina’, ossia il momento di lavare le stoviglie”. Così Benedetta Parodi, presentatrice Tv e testimonial Pril, in occasione dell’evento di presentazione delle nuove capsule per lavastoviglie Pril Excellence 5in1 Caps, pensate per eliminare anche lo sporco ostinato e secco da 72 ore, offrendo risultati impeccabili senza necessità di ammollo e garantendo un notevole risparmio, non solo di tempo ma anche di acqua ed energia.