Roma, presentato bilancio di previsione Inail per il 2024

Dicembre 20, 2023

Your browser does not support the video tag.

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha presentato a Roma, nel corso di una conferenza stampa, il bilancio di previsione 2024. Presente all’evento, oltre al direttore generale dell’Istituto Andrea Tardiola, il commissario straordinario Fabrizio D’Ascenzo e il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inail Guglielmo Loy, anche la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone.