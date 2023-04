Aprile 7, 2023

Nel secondo giorno di visita in Libano il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrando l’omologo libanese Maurice Sleem. “Storia, politica e cultura del Libano sono fondamentali per stabilità del Mediterraneo Allargato”, ha detto Crosetto. “L’impegno italiano per il Libano, Paese amico – ha aggiunto – deve coinvolgere vari settori. Non solo quello della Difesa. Contribuiremo a supportare ambiti politico, culturale e cooperazione economica”.