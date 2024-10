Salute, a due anni dalla sua nascita il Centro nazionale di ricerca su terapia genica e farmaci RNA fotografa lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca

4 Ottobre 2024

Il Centro nazionale di ricerca su terapia genica e farmaci RNA, uno dei cinque centri nazionali finanziati nell’ambito del programma NextGeneration EU, ha organizzato oggi a Milano un incontro nel corso del quale si è tracciato un bilancio dei progetti portati avanti sino ad oggi, illustrando le possibili sfide per il futuro, tra cui un maggiore coinvolgimento degli investitori privati nelle attività di ricerca. Un incontro utile per far emergere il valore della rete di ricerca organizzata e gestita dal Centro coinvolgendo 25 università, 7 atenei privati e fondazioni e 14 aziende per un totale di circa 1300 scienziati che lavorano quotidianamente per individuare e realizzare nuovi farmaci basati sulla tecnologia a RNA, utili per la cura e il trattamento di malattie genetiche, cancro, patologie metaboliche e cardiovascolari, disturbi neurodegenerativi, malattie infiammatorie e infettive.