Salute, Aceti (Salutequità): “Assenti percorsi di cura per patologie croniche della pelle”

10 Luglio 2024

“I percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) per le patologie croniche della pelle sono assenti. Ci sono alcune esperienze in alcune Asl, ma non c’è un Pdta di livello nazionale e di livello regionale. In più non ci sono reti dermatologiche su cui contare per accedere in modo appropriato, tempestivo e con equità alle cure”. Lo ha detto Tonino Aceti, presidente di Salutequità in occasione dell’incontro ‘Equity Group – Malattie croniche della pelle’ che si è svolto a Roma alla presenza di esperti, rappresentanti delle istituzioni, specialisti dermatologi, associazioni di pazienti e società scientifiche.