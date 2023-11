Novembre 5, 2023

L’evento, svoltosi al Centro Congressi “La Nuvola” a Roma, ha richiamato oltre 3400 anestesisti-rianimatori da tutta Italia. Nell’incontro si è registrata la nomina del presidente del triennio 2025-2027: Elena Bignami (Parma) è stata designata tale, con oltre l’82% delle preferenze, in una votazione che, come da tradizione, coinvolge con sistema online tutti i soci.