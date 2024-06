Salute, Giovagnoni (Sirm): “La radiologia va avanti con nuove generazioni e nuove tecnologie”

20 Giugno 2024

“Questo è il 51º congresso della Società italiana di radiologia medica interventistica. Ha un titolo evocativo ‘The Next Generations’: significa che questo Congresso è innovativo nella modalità di erogazione, perché è la prima volta che ci sono delle sessioni comuni con tutti gli oltre 6.000 congressisti in un’aula, in quanto è importante trasferire a tutti il messaggio che la radiologia va avanti e va avanti con le nuove generazioni, a cui sono affidati il 40% delle presentazioni e moderazioni, e con le nuove tecnologie”. E’ quanto ha affermato Andrea Giovagnoni, presidente nazionale della Sirm nella prima giornata Congresso Nazionale in corso al Mico di Milano fino a domenica 23 e che per la prima volta riunisce le tre Società Scientifiche di area radiologica: medici radiologi (Sirm), medici nucleari (Ainm) e radioterapisti (Airo).