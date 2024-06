Salute, le Car T ide-cel, liso-cel ora rimborsabili per mieloma multiplo e linfoma diffuso a grandi cellule B

26 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

Nuove speranze per pazienti con malattia oncoematologica. Con una conferenza stampa a Roma Bristol Myers Squibb ha annunciato il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco alla rimborsabilità di due terapie cellulari Car T. La prima è idecabtagene vicleucel (ide-cel), indicata nel trattamento del mieloma multiplo. La seconda è lisocabtagene maraleucel indicata per il linfoma diffuso a grandi cellule B, per il linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B e per il linfoma follicolare di grado 3B in recidiva o refrattari al trattamento dopo due o più linee di terapia sistemica.