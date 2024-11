Sanità, Gemmato: “520mln di euro per abbattere liste di attesa. Bisogna aiutare Regioni”

19 Novembre 2024

“La gestione delle liste di attesa è la proposta di Salutequità che va subito messa in campo per avere un servizio equo e sostenibile. Il governo ha stanziato 520 milioni di euro per questo ed ora dobbiamo aiutare le Regioni a spendere i soldi per abbatterle”. Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a margine del summit dal titolo ‘Equità e Salute in Italia – Le leve per la sostenibilità’, tenutosi a Roma presso il Palazzo Ferrajoli.