Sanremo 2023, Amadeus: “Blanco è dispiaciuto, ha chiesto scusa”

Febbraio 8, 2023

“Blanco mi ha chiamato, era dispiaciutissimo, chiede scusa. Riccardo lo conosco, è un ragazzo talentuoso, lui ha sbagliato, lo sa lui per primo”. Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa commentando l’episodio di cui si è reso protagonista ieri Blanco sul palco dell’Ariston distruggendo gli addobbi floreali. “Non lo voglio scusare perché lui è consapevole”, ha aggiunto il conduttore, “ha chiesto di essere perdonato. Non gli vorrei buttare la croce addosso, vorrei accettare le sue scuse in serenità”.