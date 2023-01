Gennaio 25, 2023

Sciopero dei benzinai, revocata la seconda giornata. Lo rendono noto Fegica e Figisc/Anisa in una nota congiunta, dopo l’incontro al ministero. Una decisione, puntualizzano, assunta “a favore degli automobilisti e non certo per il governo.