Marzo 23, 2023

Il Pd ha ritirato la firma sul disegno di legge sulle detenute madri. “Abbiamo ritirato le firme”, spiega Alessandro Zan. L’obiettivo è quello di non far andare la legge in aula. Il testo, presentato dai dem, è stato infatti stravolto da emendamenti presentati dalla maggioranza.