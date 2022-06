SIO: Vicini, “Dobbiamo intercettare pazienti con lievi deficit perché prevenire è meglio che curare”

Giugno 1, 2022

Your browser does not support the video tag.

“L’essere umano è un essere sociale e deve comunicare. La comunicazione verbale è la base della sua esistenza e del suo sviluppo. La sordità è una menomazione sostanziale che previene la possibilità di comunicare e non poterlo fare significa aggravare la demenza. Prevenire è meglio che curare, quindi bisogna evitare tutto ciò che può danneggiare l’udito. Essenziale è la precoce rimediazione protesica, oggi noi dobbiamo intercettare pazienti con lievi deficit per prevenire una demenza peggiore”. Così il Professore associato ORL di Unife-Unibo, Claudio Vicini, a margine del 108esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, tenutosi presso il Convention Center La Nuvola di Roma.