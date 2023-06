Giugno 23, 2023

Nella Giornata Mondiale di lotta alla Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), Amylyx ha presentato AMX0035, “il primo farmaco in grado di rallentare la progressione della malattia”, come affermano Justin Klee – Co-Founder e Co-CEO di Amylyx Pharmaceuticals e Giovanni Galliano – General Manager di Amylyx Italia.