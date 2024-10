Sostenibilità, Damiani (Repower Italia): “Sinergia tra istituzioni culturali pubbliche e aziende è possibile”

11 Ottobre 2024

“La contraddizione nel rapporto tra azienda e istituzioni culturali, il tema a cui è intervenuta Repower Italia all’ultima edizione del salone Csr, è molto legato all’indipendenza con cui viene percepita l’istituzione culturale in Italia rispetto a un’azienda, di cui a volte non viene colta la capacità di creare valore aggiunto. Repower Italia prova a interpretare questo tema con degli esempi concreti, facendo vedere le soluzioni che possono essere sviluppate da un’azienda. Sono infatti diverse le soluzioni che possono essere sviluppate in sinergia tra istituzioni culturali e aziende”. Lo afferma Davide Damiani, responsabile relazioni esterne e sales promotion di Repower Italia, in occasione della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in svolgimento all’università Bocconi di Milano fino all’11 ottobre.