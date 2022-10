Settembre 30, 2022

Your browser does not support the video tag.

Prosegue l’avvicinamento all’assemblea nazionale della FISI – Federazione Italiana Sport Invernali: Alessandro Falez e Stefano Maldifassi, due dei candidati alla presidenza, hanno incontrato ad Aosta dirigenti e tesserati del comitato valdostano ASIVA, per presentare i temi salienti dei rispettivi programmi elettorali.