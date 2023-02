Febbraio 15, 2023

“Siamo in campo, e lo abbiamo ribadito anche in Europa per ottenere condizioni migliori e accompagnare la riconversione industriale con il fine di raggiungere gli obiettivi di rispetto ambientale che tutti noi ci siamo proposti, ma mantenendo produzione e occupazione nel nostro Paese”. E’ l’impegno del ministro delle Imprese e made in Italy, Adolfo Urso al termine del tavolo al Mimit su Stellantis.