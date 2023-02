Febbraio 1, 2023

Si è svolta al Maxxi di Roma, il 30 gennaio, la XVII edizione del convegno nazionale Asstra “Mobilitevolution – Le imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese” al quale ha preso parte anche Gian Battista Scarfone, a.d. Teb s.p.a, che ha sottolineato l’impegno delle aziende del trasporto pubblico locale nella lotta al cambiamento climatico.