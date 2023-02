Febbraio 10, 2023

L’Occidente ”sta cercando di controllare il mondo”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Per farlo, accusa Lavrov, ”ha deciso di ripetere la triste esperienza di Hitler e di Napoleone” con l’intenzione di ”distruggere la Russia”.