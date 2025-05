Dazi, accordo Usa-Cina: le tariffe americane passano dal 145 al 30%

Gli Usa e la Cina sospenderanno per 90 giorni una parte dei loro dazi doganali punitivi. Lo si apprende dal comunicato congiunto Usa-Cina da Ginevra (Svizzera). È qui che si sono svolti i primi colloqui tra le parti. Stando alla dichiarazione, la sospensione entrerà in vigore “entro il 14 maggio”.



In base all’accordo, gli Usa ridurranno i dazi sulle importazioni cinesi dal 145% al ​​30%, mentre la Cina ridurrà i dazi sulle importazioni di merci americane dal 125% al ​​10%. Nonostante le due parti abbiano abbassato i loro dazi doganali di 115 punti percentuali per un periodo di 90 giorni, i negoziati non termineranno qui, anzi, proseguiranno. A spiegarlo sono stati il rappresentante per il commercio americano Greer e il Segretario al Tesoro Scott Bessen.



Un accordo che questa mattina ha spinto in positivo le Borse europee. Milano guadagna oltre il 2%, Parigi sale dell’1,25% e Francoforte avanza dell’1,57%. Londra segna un progresso dello 0,62%. Seduta positiva anche per le borse asiatiche. La Borsa di Tokyo chiude in rialzo. Il Nikkei avanza dello 0,38%, a quota 37.644,26 punti. Hong Kong sta salendo (+1,4%) per l’ottavo giorno consecutivo, Shanghai guadagna lo 0,69% e Shenzhen l’1,38%. Gli indici della Borsa indiana segnano rialzi nell’ordine del 3% e quelli del Pakistan corrono (+8%) dopo che i due Paesi hanno concordato un cessate il fuoco immediato.



«Sono lieto di riferire che abbiamo fatto progressi sostanziali tra gli Stati uniti e la Cina nei colloqui commerciali di grande importanza», ha dichiarato Bessent, citato dal servizio stampa della Casa Bianca. Anche il vice premier cinese e negoziatore con gli Usa, He Lifeng, ha parlato di «progressi importanti».



Di Matilde Testa