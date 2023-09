Aerei italiani in difesa dei cieli polacchi

Cronache dal cielo, in tempi di invasione russa dell’Ucraina. Due cacciabombardieri italiani F-35 hanno preso il volo da una base in Polonia per intercettare e far rientrare degli aerei russi che si erano avvicinati, senza alcun avvertimento, al limite del confine polacco. A far scattare l’allarme è stato il comando Nato di difesa aerea europea: due aerei Sukhoi, velivoli militari di Mosca, si stavano infatti dirigendo verso i confini di Varsavia. I jet supersonici non avevano comunicato un piano di volo e non avevano contattato il controllo del traffico aereo; insomma, si sarebbe trattato di una vera e propria intrusione in una zona attraversata da velivoli civili.