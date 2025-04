Al Jazeera: “Israele ha bombardato nella notte l’ospedale Battista di Gaza”

Israele ha bombardato nella notte l’ospedale Al Ali – detto anche l’Ospedale Battista – nel nord di Gaza City. Mentre i medici provavano a far evacuare in fretta i malati e i feriti secondo gli ordini impartiti nella serata di ieri dall’Idf (le forze di difesa israeliane). Lo rende noto Al Jazeera.

L’esercito israeliano infatti aveva emesso ieri sera nuovi ordini di sfollamento. In particolare per i residenti del campo profughi di Nuseirat – nel centro della città – e di Khan Younis (nel Sud). La decisione è arrivata dopo che sono stati intercettati 3 razzi provenienti dalla Striscia di Gaza.

Secondo quanto riferisce Al Jazeera, l’ospedale Battista ha subito “gravi danni”. Danni anche al Pronto Soccorso. Tende bruciate, macerie, barelle abbandonate: queste le conseguenze dell’attacco aereo da parte delle forze armate israeliane contro l’ospedale.

Gli attacchi contro gli ospedali

Solo un paio di settimane fa – ricorda Al Jazeera – l’esercito israeliano ha preso di mira un altro ospedale: l’ospedale di Khan Younis. E ancora: in precedenza, le forze israliane hanno distrutto il complesso medico di Al Shifa. Ancora prima, hanno anche messo fuori servizio l’ospedale Kamal Adwan. Ma non solo: ha anche attaccato più volte l’ospedale indonesiano nel Nord.

“Stiamo assistendo all’attacco delle forze israeliane a un settore medico che fatica a continuare a fornire il livello minimo di servizi a causa del blocco totale degli aiuti umanitari imposto da Israele dal 2 marzo e dei devastanti attacchi del 18 marzo”. Queste le parole dette da alcuni sanitari ad Al Jazeera.

Hamas: “L’attacco all’ospedale è l’ennesimo crimine di Israele”

Il governo palestinese nella Striscia di Gaza ha condannato l’attacco israeliano contro l’ospedale Battista Al-Ahli a Gaza City affermando che “i caccia hanno preso di mira l’ospedale, bombardandolo con numerosi missili”. Lo riporta Anadolu.

L’ufficio stampa di Gaza definisce l’azione come “un altro crimine orribile”. E spiega che l’ospedale – l’unico che era rimasto a operare a pieno regime a Gaza – ospitava centinaia di pazienti, feriti e personale medico.

Il governo di Gaza, che fa capo ad Hamas, ha affermato – in una nota ripresa da Anadolu – di ritenere “responsabili dell’attacco Israele e gli Stati Uniti. Così come Paesi come il Regno Unito, la Germania e la Francia”.

di Mario Catania