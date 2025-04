Amazon presenta un’offerta per acquistare TikTok

Amazon vuole acquistare TikTok. L’indiscrezione arriva dal “New York Times” che cita diverse fonti. Secondo tali fonti l’offerta da parte del colosso mondiale dell’e-commerce per l’acquisto di TikTok sarebbe arrivata attraverso una lettera inviata al vicepresidente Usa J. D. Vance e al segretario al commercio Howard Lutnick.

Amazon avrebbe quindi presentato un’offerta per acquistare TikTok (finito al centro di numerose polemiche negli Stati Uniti e non solo). La divisione statunitense della celebre app di TikTok infatti – lo ricordiamo – deve essere venduta entro il 5 aprile. La scadenza è stata fissata dal presidente americano Donald Trump.

Secondo il “Financial Times“, Amazon – fondato da Jeff Bezos – non è l’unico interessato ad “appropriarsi” di TikTok Ci sarebbe anche Andreessen Horowitz, la società di venture capital statunitense che, secondo diverse indiscrezioni, sarebbe in trattativa per investire sul famoso social network cinese.

Ma non solo: anche Microsoft – così dicono alcune fonti – nelle settimane scorse avrebbe potuto avere un “possibile coinvolgimento” con ByteDance (la società cinese proprietaria di TikTok) per le attività americane di TikTok Usa. Il social negli Usa conta circa 170 milioni di utenti.

Dopo le indiscrezioni del “New York Times” di un’offerta di Amazon per TikTok, il titolo del colosso dell’e-commerce a “Wall Street” guadagna il 2,1%.

Prima di Amazon, l’interesse (?) di Elon Musk per TikTok Usa

La lista dei possibili interessati acquirenti di TikTok è lunga. Molto lunga. E fra questi si era parlato anche di Elon Musk. Lo scorso 14 gennaio infatti è arrivata un’altra indiscrezione: TikTok avrebbe potuto presto vendere le sue attività statunitensi a Elon Musk, ceo di X (ex Twitter).

La notizia era arrivata da “Bloomberg News” che spiegava che il governo cinese stava valutando un piano che prevedeva la cessione delle attività Usa di TikTok a Musk. Questo per evitare che la celebre app fosse immediatamente vietata (si ricordi il caos Usa-TikTok) nel territorio degli Usa.

L’idea però di un Musk “pigliatutto” (o forse a un Musk che coglie le “occasioni”) era però poi “naufragata”.

di Mario Catania