Astronauti bloccati sulla ISS

Quello che doveva essere un viaggetto di appena otto giorni si è trasformato in un’odissea. Un’odissea nello spazio, a voler fare una battuta scontata per sdrammatizzare una situazione che ogni giorno diventa sempre più paradossale. I due astronauti Suni Williams e Butch Wilmore, ospiti dallo scorso 5 giugno della Stazione Spaziale Internazionale (che già normalmente vanta spazi ristretti, figuriamoci con due ‘imbucati’), rischiano di non poter tornare a casa nemmeno a febbraio, quando un razzo spaziale della compagnia di Elon Musk, SpaceX, dovrebbe offrirgli un gradito passaggio.

Il problema è tutt’altro che secondario, in quanto potrebbe mettere a repentaglio la vita dei due astronauti: le tute che hanno con loro non sarebbero infatti compatibili con SpaceX. Le strumentazioni di bordo, in pratica, non sono in grado di riconoscere le uniformi ‘concorrenti’ e controllare le funzioni vitali di chi le indossa. La soluzione a cui si sta pensando è quella di far arrivare loro un ‘cambio d’abito’ entro febbraio.

Si sarebbe portati a pensare che per quanto riguarda la tecnologia spaziale si utilizzino sempre materiali di ultima generazione e che una nuova invenzione scalzi immediatamente le altre. Non è così, nemmeno in tale settore. Qui sulla Terra ci fa arrabbiare doverci districare con una moltitudine di caricatori diversi per i nostri smartphone, chissà a cosa staranno pensando lassù Williams e Wilmore, costretti loro malgrado a questa forzata vacanza spaziale.

di Flora Rait