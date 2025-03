Attacco con coltello ad Amsterdam, 5 feriti. Fermato un sospettato

Momenti di terrore ad Amsterdam: un uomo, con un coltello, ha attaccato diverse persone nei pressi di piazza Dam, in pieno centro città

Momenti di terrore ad Amsterdam: un uomo, con un coltello, ha attaccato diverse persone nei pressi di piazza Dam, in pieno centro città. Lo rende noto la polizia.

Secondo quanto riporta il quotidiano De Telegraaf, un uomo sospettato è stato arrestato. Immediati i soccorsi e l’arrivo delle forze dell’ordine. Un elicottero medico è atterrato nella piazza sede del Palazzo Reale per prestare i primi soccorsi. Secondo l’emittente locale AT5, Femke Halsema – la sindaca della città – ha subito lasciato il consiglio comunale in corso per seguire da vicino l’evolversi della situazione.

Sono 5 le persone ferite. Non si sa se versano in gravi condizioni.

Ignote al momento le cause che hanno portato al terribile gesto. Da chiarire anche le dinamiche del violento attacco vicino alla piazza principale della città. “Al momento non abbiamo informazioni sulla causa o sul movente dell’attacco” affermano i poliziotti. Un portavoce della polizia spiega che, poco prima dell’attacco, era arrivata una segnalazione di rapina.

Tutta l’area è stata immediatamente chiusa dagli agenti. Che non hanno diffuso ulteriori informazioni. La polizia ha infatti dichiarato di avere stretto un cordone intorno all’area in cui è avvenuto l’accoltellamento.

Secondo i media locali, alcune persone avrebbero fatto dei filmati durante l’attacco. La polizia ha chiesto a tutti i cittadini di inviare possibili importanti prove agli investigatori.

Attacco con coltello ad Amsterdam, il racconto di un testimone

Secondo quanto riporta De Telegraaf, un testimone ha raccontato di aver sentito un “urlo gelido all’improvviso”. Poi, ci sarebbe stato l’attacco con coltello e sarebbe immediatamente scoppiato il panico. Senza che fosse chiaro cosa stesse accadendo.

Anche un altro testimone, il dipendente di un negozio che si affaccia sulla piazza Dam, ha confermato in seguito tale versione. Questo testimone racconta infatti di aver sentito tante persone urlare. E poi di averle viste correre per scappare dall’aggressore.

di Mario Catania