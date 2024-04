Attacco in un centro commerciale a Sydney: almeno 5 morti

Ore di panico nel centro commerciale Westfield Bondi Junction di Sydney dove diverse persone sono state accoltellate. I media locali hanno già trasmesso le immagini delle telecamere di sicurezza, in cui si vede un uomo correre per il centro commerciale con un grosso coltello e diverse persone ferite stese sul pavimento.

Stando alle prime informazioni, non ancora confermate, sono almeno cinque le persone morte. Tra i feriti – come riporta il Guardian – anche un neonato di soli 9 mesi, che ora è stato trasportato in ospedale.

Stando a quanto riferito dall’Afp, un uomo sarebbe rimasto ucciso dalla polizia, probabilmente l’aggressore, ma non si esclude la possibilità che si possa trattare di due aggressori (la notizia non è ancora confermata).

Il centro commerciale è stato chiuso e la polizia ha invitato le persone a evitare la zona.



Di Claudia Burgio