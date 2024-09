Attacco israeliano su Beirut (Libano): ucciso Ibrahim Aqil, alto comandante di Hezbollah. Usa: “Noi non informati”

Attacco aereo “mirato” di Israele sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah: tra le vittime Ibrahim Aqil, alto comandante dell’unità d’élite Radwan di Hezbollah e numero due di Fuad Shukr (ucciso in un raid aereo israeliano a luglio nello stesso quartiere). Come scrive il Times of Israel, Aqil faceva parte del Consiglio della Jihad, il massimo organo militare di Hezbollah. L’alto comandante degli Hezbollah – classificato da anni come “terrorista” – era ricercato dagli Stati Uniti per diversi motivi, tra cui per il suo ruolo nell’attentato del 1983 contro una caserma dei Marines a Beirut e per aver diretto la presa di ostaggi americani e tedeschi in Libano negli anni ’80.

Almeno 8 morti e 59 feriti: questo il bilancio provvisorio del raid israeliano su Beirut.

Fonti israeliane parlano di una “nuova fase della guerra” e si preparano “a una risposta”. “Siamo entrati in una nuova fase della guerra e continueremo a colpire Hezbollah” afferma una fonte israeliana al sito di Ynet, che prosegue: “Ci stiamo preparando per una risposta” da parte dei miliziani libanesi”.

Gli Stati Uniti non erano informati del raid israeliano su Beirut. Ad affermarlo è lo stesso portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby: “Noi non eravamo informati del raid israeliano su Beirut”.

di Mario Catania