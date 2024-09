Esplosi i cercapersone di miliziani Hezbollah, più di 2000 feriti. “Operazione di Israele”, Netanyahu prende le distanze

I cercapersone di miliziani Hezbollah sono esplosi in contemporanea a Beirut (Libano) e a Damasco (Siria) dopo un ampio attacco hacker

Sarebbero più di 2000 i feriti in Libano e Siria dopo che sono esplosi in contemporanea a Beirut (Libano) e a Damasco (Siria) – con un ampio attacco hacker – i cercapersone di miliziani Hezbollah. Tra i feriti ci sarebbero anche una bambina di 10 anni, l’ambasciatore iraniano in Libano Mojtaba Amani, alti comandanti di Hezbollah e il loro entourage.

Secondo le prime ricostruzioni, le esplosioni sarebbero state causate da un attacco alle reti di comunicazione interne di Hezbollah.

Fonti della sicurezza israeliana dichiarano che i cercapersone erano l’ultimo modello usato da Hezbollah da pochi mesi.

L’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu prende immediatamente le distanze da uno stretto collaboratore e portavoce storico del primo ministro che sui social avrebbe fatto capire come dietro all’attacco ci sarebbe proprio Israele.

di Mario Catania