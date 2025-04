Attacco missilistico russo su Sumy, oltre 20 venti morti. Zelensky: “Solo un bastardo si comporta così”

La Russia ha sferrato un violento attacco sulla città di Sumy, nel Nord-Est dell’Ucraina. Sono “oltre 20 i morti” finora accertati. Lo rende noto Artem Kobzar, il sindaco della città. Come riporta Rbc-Ucraina.

I servizi di emergenza parlano di “almeno 21 morti”.

Andriy Kovalenko, il capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza ucraino, dice che i russi hanno “deliberatamente” lanciato l’attacco durante la domenica delle Palme. Per provocare numerose vittime.

L’attacco su Sumy, Zelensky: “Solo un bastardo si comporta così”

“Un terribile attacco missilistico balistico russo su Sumy. I missili nemici colpiscono una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: case, istituti scolastici, auto in strada… E questo avviene in un giorno in cui le persone vanno in chiesa: la Domenica delle Palme, la festa dell’ingresso del Signore a Gerusalemme. Secondo i dati preliminari, decine di civili sono rimasti uccisi e feriti. Solo un bastardo potrebbe comportarsi così”. Sono le parole scritte su Telegram dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“È necessaria una forte risposta mondiale – prosegue Zelensky – Gli Stati Uniti, l’Europa, tutti nel mondo che vogliono porre fine a questa guerra e a queste uccisioni. La Russia vuole esattamente questo tipo di terrore e sta prolungando questa guerra. Senza pressione sull’aggressore, la pace è impossibile. I colloqui non hanno mai fermato la balistica e le bombe aeree. Abbiamo bisogno di un atteggiamento nei confronti della Russia che un terrorista merita. Grazie a tutti coloro che sono con l’Ucraina e ci aiutano a proteggere la vita”.

Volodymyr Zelensky fa poi le “condoglianze alle famiglie e agli amici” delle vittime. E spiega che è “in corso un’operazione di salvataggio”.

di Margherita Medici