Attentato a Magdeburgo: i morti salgono a 4, circa 41 i feriti Tra le vittime un bambino

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime e dei feriti dopo l’attentato terroristico di ieri sera. Scholz in visita a Magdeburgo per rendere omaggio alle vittime

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è giunto a Magdeburgo per rendere omaggio alle vittime sulla scena dell’attacco con l’auto al mercatino di Natale. Scholz, vestito di nero, è accompagnato dal primo ministro del Land della Sassonia-Anhalt, Reiner Haseloff. Presenti anche la ministra degli Interni, Nancy Faeser, il ministro della Giustizia, Volker Wissing, e la ministra dell’Ambiente, Steffi Lemke. Sul luogo dell’attacco c’è anche il leader della Cdu, Friedrich Merz.

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime e dei feriti a seguito dell’attentato terroristico avvenuto ieri sera ai mercatini di Natale di Magdeburgo, in Germania. I morti salgono a 4, tra cui un bimbo piccolo, e circa 41 i feriti (il bilancio è provvisorio).



L’attentatore, Taleb Jawad Hussein Al Abdulmohsen, un medico cinquantenne di origine saudita, è stato arrestato. Stando alle testimonianze di una donna, la Bmw nera, utilizzata dal mostro, sarebbe sfrecciata proprio nella zona del mercatino dove c’erano più bambini: il “Maerchen-bereich“, l’area dedicata ai personaggi delle favole. Secondo questa testimone, l’attentatore avrebbe puntato proprio a quell’area per colpire le famiglie.



Una fonte saudita ha riferito all’agenzia britannica Reuters che Riad aveva avvertito le autorità tedesche sulla pericolosità dell’attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo, secondo la fonte, l’uomo aveva pubblicato opinioni estremiste sul suo account X. A riportare la notizia sono i media tedeschi.



L’attentatore sarebbe un’attivista anti-Islam che avrebbe condiviso contenuti pro-Israele sui social media in seguito agli attacchi del 7 ottobre. A riportarlo è il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano americano, l’uomo gestiva un sito web e canali di social media in cui metteva in guardia contro l’Islam e discuteva dei diritti delle donne. Inoltre, l’uomo avrebbe mostrato sostegno al partito tedesco di estrema destra anti-immigrazione Afd.



Di Claudia Burgio