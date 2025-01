Attentato terroristico a New Orleans, 15 morti – IL VIDEO

Shamsud-Din Bahar Jabbar, ha lanciato il suo pick-up a tutta velocità sulla folla riunita per i festeggiamenti di Capodanno a New Orleans

È di 15 morti e 35 feriti il bilancio dell’attentato terroristico che ha colpito Bourbon Street, nel quartiere francese di New Orleans. Un uomo, Shamsud-Din Bahar Jabbar, ha lanciato il suo pick-up (preso a noleggio poco prima) a tutta velocità sulla folla riunita per i festeggiamenti di Capodanno. Una volta sceso dalla vettura ha aperto il fuoco. «Voleva una carneficina», ha precisato la polizia locale. E proprio mentre prendeva di mira gli agenti sarebbe stato ucciso.

Jabbar era un cittadino statunitense, aveva fatto parte della riserva dell’esercito per diversi anni. Poi qualcosa sarebbe cambiato. Avrebbe iniziato un processo di radicalizzazione, al punto che al momento dell’attentato aveva con sé una bandiera dell’Isis. Sul veicolo, perquisito dall’Fbi, sono stati ritrovati anche alcuni ordigni esplosivi improvvisati. Si teme che Jabbar fosse parte di una rete più estesa. Nelle ore successive, alcune immagini della videosorveglianza e testimonianze avrebbero individuato altre tre persone, tra cui una donna, posizionare cariche esplosive in giro per la città. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’intero accaduto.

Nel video di Angelo Annese i momenti più drammatici dell’accaduto.