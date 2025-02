Berlino, attacco con coltello al Memoriale della Shoah. Un uomo ferito gravemente

Un uomo è stato attaccato con un coltello nel Memoriale della Shoah di Berlino. Il gravissimo episodio è accaduto a pochi metri dal Bundestag.

L’uomo, gravemente ferito, si trova ora in ospedale. Secondo l’agenzia Dpa, non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore, che inizialmente si era dato alla fuga, è stato arrestato.

di Mario Catania