Biden a Netanyahu: “Serve un cessate il fuoco immediato e la tutela dei civili”

Il presidente americano Joe Biden ha chiamato il premier israeliano Benjamin Netanyahu e “ha sottolineato che un cessate il fuoco immediato è essenziale per stabilizzare e migliorare la situazione umanitaria e proteggere i civili innocenti”. Biden ha inoltre “esortato il primo ministro a dare potere ai suoi negoziatori per concludere senza indugio un accordo per riportare a casa gli ostaggi” nella Striscia di Gaza. Lo rende noto la Casa Bianca.

Dopo i recenti fatti avvenuti nella Striscia, Biden nella sua telefonata a Netanyahu ha anche “chiarito la necessità che Israele annunci e attui una serie di passi specifici, concreti e misurabili per affrontare i danni ai civili, le sofferenze umanitarie e la sicurezza degli operatori umanitari”. Due giorni fa, lo ricordiamo, sono morti sette operatori umanitari dopo un attacco israeliano nella Striscia di Gaza e la Casa Bianca si è detta “afflitta” per quanto di tragico accaduto.

“La politica degli Stati Uniti rispetto a Gaza – ha aggiunto Biden – sarà determinata dalla nostra valutazione dell’azione immediata di Israele su questi passi”. Il presidente Usa ha sottolineato che a Gaza “gli attacchi contro gli operatori umanitari e la situazione umanitaria generale sono inaccettabili”.

di Mario Catania