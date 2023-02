Biden a Varsavia: “L’Ucraina non sarà mai sconfitta dalla Russia”

Il discorso del presidente degli Stati Uniti oggi a Varsavia: “L’invasione russa ha messo alla prova non solo Kiev, ma tutto il mondo”

Si è da poco concluso l’attesissimo discorso del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a Varsavia.

Il capo della Casa Bianca ha risposto così alle ultime dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin: “L’Occidente non voleva attaccare la Russia come ha detto Putin oggi. La guerra è una scelta di Putin” – aggiungendo – “Gli Usa non stanno cercando di distruggere la Russia, Putin voleva indebolire la Nato e invece ci ha reso più forti“.

Nel suo lungo discorso il presidente americano ha poi sottolineato non solo il tentativo della Russia di destabilizzare gli equilibri mondiali ma anche le atrocità della guerra: “L’invasione russa ha messo alla prova non solo Kiev, ma tutto il mondo, l’America, la Nato, le democrazie. L’Ucraina non sarà mai, mai sconfitta dalla Russia” – ha assicurato il presidente – “Gli autocrati non vanno accontentati, vanno combattuti. La Russia ha commesso crimini contro l’umanità senza vergogna – ha sottolineato Biden – I russi hanno usato lo stupro come arma di guerra e rubato bambini ucraini”, definendo tutto ciò ripugnante.

Migliaia di persone hanno riempito la piazza di Varsavia per ascoltare il discorso del presidente Joe Biden, sventolando bandiere americane, polacche ed in sostegno dell’Ucraina.