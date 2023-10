Biden: “Mi sembra non siate stati voi”

Ci sono ancora moltissimi interrogativi sulla provenienza del missile che ha centrato l’ospedale di Al-Ahli a Gaza causando la morte di almeno 500 persone innocenti.

Nel corso dell’incontro che si è tenuto stamane tra il presidente Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il numero uno della Casa Bianca ha voluto comunque ribadire il proprio sostegno a Israele in maniera più netta di quanto fatto immediatamente dopo la strage.

Secondo Biden “quel missile è opera dell’altra parte, ma ci sono molte persone là fuori che non ne sono sicure”. Il riferimento naturalmente è a quei molti Stati arabi e ai loro alleati che danno per certo il coinvolgimento di Israele. Secondo quest’ultimo la responsabilità sarebbe da attribuire interamente a un razzo difettoso da parte della Jihad islamica, un altro gruppo militante palestinese.

Biden ha anche ricordato come Hamas, che ha sempre portato sofferenza, non rappresenti tutto il popolo palestinese: “L’America è in lutto con voi e sta piangendo con voi” ha detto commosso, aggiungendo che “gli Stati Uniti faranno in modo che Israele abbia tutto ciò di cui ha bisogno per difendersi”. Quella di stamane è stata la prima visita di un presidente USA in Israele in tempo di guerra.

di Ilaria Cuzzolin