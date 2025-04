Blackout in Spagna e Portogallo, si fermano anche le centrali nucleari. Le autorità: “Restate a casa” – IL VIDEO

Città in subbuglio: sono milioni i cittadini colpiti dal peggiore blackout della storia recente. In Spagna, le autorità chiedono ai cittadini di rimanere a casa

Città in subbuglio: sono milioni i cittadini colpiti dal peggiore blackout della storia recente. In Spagna, le autorità chiedono ai cittadini di rimanere a casa

Sono milioni i cittadini colpiti dal peggiore blackout della storia recente. Colpiti: Spagna, Portogallo e il Sud della Francia. Per la rete spagnola pare che potrebbero servire dalle 6 alle 10 ore per ripristinare il tutto. Mentre nel sud della Francia la corrente è stata riattivata dopo 10 minuti di interruzione. Nel caos aeroporti, metropolitane e tutte le reti di trasporto, comprese quelle ferroviarie. Interrotte anche le linee telefoniche. Colpito anche l’aeroporto di Madrid e quello di Lisbona. Città completamente in subbuglio in Spagna e in Portogallo. Ferme anche le centrali nucleari spagnole. Il Consiglio di sicurezza nucleare (Csn) della penisola iberica ha dichiarato in un comunicato che «i reattori delle centrali in funzione (Almaraz II, Asco I e II, Vandellos II) si sono spenti automaticamente, come previsto. E i generatori diesel di emergenza si sono avviati e mantengono le centrali in condizioni di sicurezza».

Inoltre, le autorità spagnole hanno chiesto ai cittadini di restare a casa. Mentre la governatrice della Comunità di Madrid ha chiesto di attivare il livello di emergenza 3 con l’uso dell’esercito per mantenere l’ordine, se necessario.



Secondo l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (Enisa), le prime indagini sulla causa delle interruzioni suggeriscono un guasto tecnico piuttosto che un attacco informatico. «Per il momento l’indagine sembra evidenziare un problema tecnico o a un cavo», ha detto un portavoce dell’agenzia in una dichiarazione inviata via e-mail a Bloomberg.

«Tuttavia – aggiunge – l’Enisa sta monitorando da vicino la situazione e siamo in contatto con le autorità competenti a livello nazionale e comunitario».

Un evento che ricorda quanto accaduta nel nostro Paese il 28 settembre del 2003, dove il blackout nel Sud si protrasse per più di 18 ore. Sulle conseguenze del blackout avvenuto questa mattina, la società italiana che gestisce le reti di trasmissione dell’energia elettrica, Terna, rassicura: “Nessuna criticità per l’Italia”.

Di Claudia Burgio