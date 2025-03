Bufera per la visita della moglie di Vance (e non solo) in Groenlandia. “Una provocazione”

“Ciao! Sono così emozionata di visitare Kalaallit Nunaat (in Groenlandia, ndr.) il prossimo fine settimana. Sono emozionata di essere in visita durante la vostra gara nazionale di slitte trainate da cani, che il nostro Paese è orgoglioso di supportare come sponsor”. Sono le parole pronunciate, in un video pubblicato sui social, da Usha Bala Chilukuri, la moglie di J. D. Vance, il vicepresidente degli Usa. Usha annuncia quindi un suo – imminente – viaggio in Groenlandia.

Usha, la Second Lady d’America, prosegue: “Vengo anche per celebrare la lunga storia di rispetto reciproco e cooperazione fra le nostre nazioni e per esprimere la speranza che il nostro rapporto diventerà sempre più forte negli anni a venire”.

Il video della Second Lady d’America ha fatto scattare l’ira del governo della Groenlandia che vede tale viaggio – privo di invito – come “una provocazione”. E sono numerose le polemiche.

Ma Lady Vance non andrà da sola sull’isola artica. Con lei ci saranno anche Mike Waltz – il consigliere per la sicurezza nazionale – e Chris Wright, il segretario all’energia.

Furioso il governo della Groenlandia: Múte Bourup Egede, il primo ministro uscente del Paese, dice che questa visita è “altamente aggressiva”. Una vera e propria “provocazione”. Egede fa riferimento alle provocazioni (o minacce, forse) fatte dal presidente statunitense Donald Trump, che ripete da tempo di voler annettere la Groenlandia.

Il messaggio della moglie di J. D. Vance – o meglio, il messaggio dell’Amministrazione Trump – sembra essere chiaro. Anche perché il messaggio è diretto verso la Groenlandia. Ma indiretto anche verso la Danimarca (Paese Nato, come gli Usa) che – lo ricordiamo – gestisce la politica estera e la difesa dell’isola artica.

Trump e “l’obiettivo” Groenlandia

Fin dal suo primo mandato, Trump aveva provato ad acquistare la Groenlandia. Ma la “proposta” iniziale si è fatta nel tempo sempre più dura. E i toni si sono fatti via via sempre più aggressivi. Fino alle minacce di voler appropriarsi della Groenlandia “a qualsiasi costo”.

Chissà che Trump si senta già “padrone” dell’isola artica. I fatti (almeno per il momento) però lo smentiscono. Non bisogna dimenticarlo.

